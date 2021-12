Tchad : le vice-président du CMT appelle les étudiants à éviter les perturbations inutiles

Le général Djimadoum Tiraïna a vanté les efforts du gouvernement en ce qui concerne la formation supérieure des futures cadres de demain. Il a invité le secrétaire général de l'Union nationale des étudiants (UNET) et les étudiants à la prise de conscience et au dialogue, plutôt qu'aux perturbations inutiles.



Cette remise des bus intervient au lendemain de nouvelles manifestations estudiantines qui ont secoué des campus à N'Djamena et entrainé des suspensions de cours. La semaine dernière, une manifestation d'étudiants de médecine qui réclament 33 mois d'arriérés de bourse a été réprimée par les forces de l'ordre.



Le général Djimadoum Tiraïna a déploré la répression des policiers contre les étudiants de médecine. Il a souligné que les revendications des étudiants sont légitimes. Selon lui, le gouvernement est réceptif et s'attèle à y répondre favorablement.



"Ce geste actuel démontre favorablement la bonne volonté du gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation", a affirmé le vice-président du CMT.