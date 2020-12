Tchad : les 10 promesses du chef de l'État à la population du Salamat

- L'ensemble des chantiers qui sont à l'arrêt vont reprendre dans les prochaines semaines (hôpitaux, centres de santé, stade omnisports, écoles, etc) ;

- Dans 12 mois, une centrale solaire de 5 Mégawatts sera construire et fournira de l'électricité aux ménages d'Am-Timan ;

- Le coût du Kilowatt/heure sera réduit de 300 à 125 Fcfa pour les ménages ;

- À la route Kyabé-Singako-Amtiman dont le financement est bouclé et les travaux en cours, s’ajoutera le projet de la route Am-Timan-Aboudéia-Mongo dont les travaux vont débuter en 2021 ;

- La route reliant Am-Timan à Haraz sera refaite avec une maintenance continue ;

- Le ministère des infrastructures a été instruit pour mener rapidement des études en vue de la construction du pont sur le Barh Azoum ;

- Des outils et moyens agricoles commandés par l’Etat en 2021 -dont 500 tracteurs- seront affectés aux provinces en fonction de leur potentiel productif ;

- Des structures administratives et techniques seront mises sur pied pour mieux règlementer la quantité et l’exportation des matières premières comme la gomme arabique, le karité et le sésame ;

- Un institut agropastoral sera créé à Am-Timan ;

- Le lycée-collège agricole initié dans les années 80 sera ressuscité.

Le président de la République a tenu une rencontre mercredi à Am-Timan avec l'administration provinciale du Salamat et les représentants des couches sociales.« Sans démagogie, je vous dirai ce qui est possible à réaliser et ce qui ne l’est pas », a dit Idriss Deby. Il a détaillé plusieurs promesses et engagements, à quelques mois de l'élection présidentielle :Pour la réalisation et l'exploitation judicieuse de tous ces projets, le président Idriss Deby demande un amour du terroir, un bon sens et une unité des citoyens de la province ainsi que des autorités administratives.