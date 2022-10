Tchad : les États-Unis appellent à une transition "rapide" vers un pouvoir civil

Les Etats-Unis ont déclaré le 1er octobre être "profondément préoccupés par le rapport de la commission ad hoc du Dialogue National Inclusif et Souverain du Tchad publié le 28 septembre 2022". Dans ce rapport, la commission a recommandé que les membres du Conseil militaire de transition (CMT) au pouvoir puissent se présenter comme candidats aux futures élections post-transition. La commission a également recommandé une prolongation de la période de transition de 24 mois et un élargissement du mandat du conseil de transition.



"Nous notons que ces recommandations restent à discuter dans le cadre d'un débat ouvert. Nous avons l'intention de suivre de près ce débat. Nous avons fait part de nos préoccupations aux dirigeants du Conseil militaire de transition, en partageant notre évaluation selon laquelle les recommandations de la commission constituent un monopole du pouvoir au sein de l'exécutif en place qui, s'il est adopté, compromettrait la transition démocratique promise au peuple tchadien", selon le porte-parole du département d'État, M. Ned.



Les États-Unis réaffirment leur soutien aux principes énoncés dans le communiqué de mai 2021 du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, réitéré le 19 septembre 2022, qui appelle les membres du Conseil militaire de transition à respecter leur engagement de ne pas participer à des élections démocratiques tout en œuvrant pour assurer un processus de transition au Tchad dirigé par des civils, inclusif et consensuel, avec une séparation claire des rôles et des fonctions entre le gouvernement de transition et le CGT.



Les États-Unis appellent à une transition inclusive, pacifique et rapide vers un gouvernement démocratique et dirigé par des civils. Les États-Unis soutiennent les aspirations du peuple tchadien à réaliser le premier transfert de pouvoir démocratique de l'histoire du pays.