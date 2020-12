TCHAD Tchad : les Transformateurs vont "remettre symboliquement" le béret perdu à la Police

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Décembre 2020



"Nous allons procéder à cette remise du béret. D'ailleurs c'est symbolique mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de problèmes", déclare Succes Masra à la radio "Réseau des citoyens".





Ce dimanche, en rendant visite à sa mère, Succes Masra a informé des policiers stationnés aux abords du siège des Transformateurs qu'il souhaite remettre le béret à leur chef.

"Aujourd'hui, j'ai conduit moi-même pour aller voir ma mère parce que ma résidence familiale n'est pas très loin. Elle entendait les tirs et s'était mise dehors devant ces policiers qui ont tiré d'ailleurs du gaz lacrymogène. Elle a absorbé du gaz lacrymogène. Je me déplaçait pour aller la voir tout à l'heure et il y avait cinq véhicules de la police GMIP encore stationnés au siège. Je m'étais arrêté pour les saluer et ils étaient très corrects en me saluant, en me reconnaissant. Je leur ai dit, venez, dites à votre chef que j'ai votre béret. Il y a un des policiers qui a perdu son béret. Peut être les tchadiens ont vu les images".

Le leader des Transformateurs rappelle que la Police a le devoir de les protéger : "Ce béret est tombé et ils n'ont pas eu le temps peut être de le récupérer. J'ai dit, on va vous remettre symboliquement ce béret parce que c'est le béret de la République. Sur ce béret, c'est marqué "Police du Tchad" et vous avez l'obligation nous aussi de nous protéger. Ce béret est acheté avec l'argent des tchadiens donc moi je n'ai pas l'intention de le garder avec moi et je vous remettrai cela. Parce qu'il ne faudrait pas que vous punissez ce pauvre policier qui avait perdu ce béret au motif qu'il l'aurait oublié".

Succes Masra assure que les Transformateurs "n'auront jamais de problèmes avec la Police" : "Ça nous allons le faire. Nous allons procéder à cette remise du béret. D'ailleurs c'est symbolique mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de problèmes et nous n'aurons jamais de problèmes avec eux. Mais ils n'ont pas besoin de tirer sur nous".

Le président des Transformateurs informe par ailleurs que la Trésorière du parti a été molestée au cours de l'incident de samedi. Son voile a été arraché et elle a été insultée. Un policier a perdu son béret samedi lors de l'intervention policière contre la marche des binômes des Transformateurs à N'Djamena. Le président des Transformateurs Succes Masra a déclaré dimanche à la radio "Réseau des citoyens" que le béret sera "remis symboliquement" à la police.Ce dimanche, en rendant visite à sa mère, Succes Masra a informé des policiers stationnés aux abords du siège des Transformateurs qu'il souhaite remettre le béret à leur chef.Le leader des Transformateurs rappelle que la Police a le devoir de les protéger :Succes Masra assure que les Transformateurs "n'auront jamais de problèmes avec la Police" :Le président des Transformateurs informe par ailleurs que la Trésorière du parti a été molestée au cours de l'incident de samedi. Son voile a été arraché et elle a été insultée.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le gouvernement ordonne la réactivation immédiate des commissions de désarmement Tchad : un nouveau groupe de jeunes orpailleurs ramené à Ati depuis le Borkou Tchad - COVID-19 : 19 nouveaux cas, 4 guéris et 61 malades sous traitement Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)