Tchad : les agents de nettoyage municipaux travaillent au péril de leur santé

C’est sans cache-nez, ni chaussures de sécurité, ni gants de protection que ces femmes nettoient les voies bitumées, les marchés et autres endroits de la capitale, s'exposant aux risques des maladies respiratoires, des objets tranchant et autres.



Aucune mesure n'est encore envisagée pour protéger ces femmes, qui au lever du jour, sont munies de râteaux, pelles et brochettes pour assurer leur mission : rendre les coins publics propres en journée.



En majorité, ce sont des femmes qui n'ont pas un cursus scolaire élevé et qui ont connu des échecs dans leur mariage. Ce travail est pour elles, un début de réussite et de liberté car au Tchad, beaucoup de femmes dépendent des hommes, en témoigne Nouda, une nettoyeuse habitant le quartier Ardep-Djoumal dans le 3ème arrondissement.



« Un travail très pénible et avec un salaire misérable qui ne peut servir pendant un mois pour la ration alimentaire », se lamente Angeline. Selon Djimrabé Bonheur, corps soignant, « ces femmes, en exerçant cette activité au quotidien sans mesures de protection, sont exposées à la poussière qui est source de maladies pulmonaires ».



Parmi ces femmes, certaines sont âgées. À l'exemple de Rutt, habitant le quartier Chagoua dans le 7ème arrondissement : « je travaille pour prendre soin de mes petits-fils », dit-elle. Comment peut-on employer une personne sans prévenir du danger d’un tel métier ? Si chaque coup de râteau expose la vie de ces femmes au danger.



Une mesure d'urgence doit être envisagée : mettre à la disposition de ces femmes des chaussures de sécurité, gants de protection et cache-nez pour éviter le pire. Les responsables municipaux doivent y réfléchir, car on ne peut employer une personne pour un salaire qui ne peut pas couvrir ses frais médicaux.