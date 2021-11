Tchad : les agents de sécurité formés sur la protection de l'enfance au Ouaddaï

L'atelier est organisé au profit des forces de défense et de sécurité (policiers, militaires, garde nationale et nomade et gendarmes) et des travailleurs sociaux.



La formation de deux jours regroupe plusieurs participants venus des quatre départements que compte la province à savoir : Assoungha, Djourfal Armar, Abgoudam et Ouara. Elle est organisée par le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, en partenariat avec l'Unicef.



La formation vise à renforcer du système de protection de l'enfant en vue de prévenir les violences, abus, exploitations et négligences à l'égard des enfants.



Le délégué provincial de la femme du Ouaddaï, Mahmoud Togou Ali, a indiqué que la formation vient à point nommé pour renforcer les capacités des acteurs de certains services publics ainsi que les acteurs communautaires.



Selon lui, leurs capacités sont insuffisantes en matière technique et institutionnelle requise pour apporter une réponse efficace aux besoins de protection des enfants.



Mahmoud Togou Ali ajoute que la question des enfants en situation de mobilité préoccupante et le ministère s'est engagé résolument dans ce processus en faveur de la protection des enfants.



Lançant les travaux dudit atelier, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar hissein Didigui, a relevé que la formation permettra aux participants de se familiariser avec des connaissances théoriques et pratiques pour répondre favorablement aux besoins des enfants.