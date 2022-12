Tchad : les agents des douanes relevés ont 3 jours pour restituer les moyens roulants

Le directeur général des douanes et droits Indirects, Ahmat Abdelkerim Ahmat, ordonne aux agents relevés de leurs fonctions, la restitution des moyens roulants dans un délai de trois jours, à compter du 2 décembre 2022.



La direction de la surveillance et de la répression de la fraude et les chefs des circonscriptions provinciales des douanes sont chargés de l'exécution du message du directeur général.