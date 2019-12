Tchad : les albinos demandent une meilleure considération de l'État

L'association d'appui aux albinos du Tchad (3AT) a été lancée ce mardi 24 décembre 2019 au Centre Al Mouna à N'Djamena. L'évènement a été placé sous le haut patronnage de la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale.



Les personnes souffrant d'albinisme sont victimes de nombreuses formes de discriminations dans le monde. Au vu de ces difficultés, les albinos du Tchad ont formulé une dizaine de recommandations au Gouvernement, aux ONG, à la société civile et aux défenseurs des droits de l'Homme.



Les albinos du Tchad demandent leur implication dans la vie active, une prise en charge à l'éducation et aux soins de santé, l'octroi de bourses d'études, l'accès à des formations appropriées, l'exonération des taxes douanières sur les achats faits par les albinos et le financement de projets générateurs de revenus.



Ils souhaitent avoir des quotas aux examens et concours, être nommés à des postes de responsabilité dans les institutions de la République du Tchad, faire intégrer l'albinisme au plan national de défense des droits de l'Homme, équiper les hôpitaux publiques afin qu'ils fournissent des services ophtalmologiques et dermatologiques aux albinos, et que le personnel de santé soit formé aux interventions de lutte contre le cancer lié à cette maladie.



La prévalence de l’albinisme varie dans le monde. Les estimations de l’Organisation mondiale de la santé oscillent entre 1 cas sur 5,000 et 1 cas sur 15,000 en Afrique subsaharienne. En Europe et en Amérique du Nord, 1 personne sur 20,000 souffre de cette maladie, selon l’ONG Under the Same Sun.