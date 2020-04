Tchad : les ateliers à plein régime pour la fabrication de masques

Les ateliers sont à l'oeuvre et tournent à plein régime au Tchad afin de fabriquer localement des masques en quantité suffisante pour la population. C'est notamment le cas de Camara Création, une entreprise qui a reçu jeudi la visite de jeunes ambassadeurs pour la promotion de l'entrepreneuriat au Tchad.



L'ambassadeur des jeunes pour la promotion de l'entrepreneuriat au Tchad, Adam Ismaël, explique avoir décidé de rendre visite à chaque entrepreneur qui met en avant une solution "Made In Tchad" face au Covid-19.



"La solution proposée ici est très bien, elle répond aux normes de fabrication", se félicite-t-il, ajoutant que sa mission va se poursuivre auprès de beaucoup d'autres entrepreneurs qui ont mis des solutions en place, à l'exemple de Digital Com qui propose un outil d'e-learning et qui a fait l'objet d'une visite la veille.



Adam Ismaël appelle la jeunesse à unir son action pour plus d'impact, notamment dans l'aspect sensibilisation.



Des masques réutilisables et conformes



Hissein Adamou Camara, le promoteur de l'entreprise Camara création, explique que deux types de masques sont produits : le masque à couture sagittale (CHU Grenoble) et le masque à plis creux (proposé par l'Agence française de normalisation), tous en tissus, 100% coton. Ces masques doivent disposer d'un filtre, et sont stérilisés avant emballage pour ne pas être souillés ou manipulés.



Une notice est fournie pour préciser le caractère réutilisable du masque. Après six heures d'utilisation, il doit être lavé à l'eau chaude et chauffé afin d'éliminer d'éventuelles bactéries avant réutilisation.



Camara Création met également en avant des masques de type visière pour le personnel médical.



Le coût du masque réutilisable est à 1000 Fcfa. Le prix est dégressif en fonction de la quantité.