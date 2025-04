Tchad : les auteurs de lynchages liés aux rumeurs d'enlèvements d'organes seront identifiés et poursuivis (gouvernement)

Face à une recrudescence inquiétante de violences alimentées par des accusations d'enlèvements de sexe, le Gouvernement a pris la parole lors d'une conférence de presse conjointe, ce jeudi 17 avril 2025. Les ministres de la Sécurité Publique, Ali Ahmat Akhabach, et de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Gassim Chérif Mahamat, ont fermement dénoncé ce qu'ils qualifient de phénomène infondé, engendrant une psychose collective et des troubles significatifs à l'ordre public.



Lors de cette intervention médiatique, les deux ministres ont insisté sur l'absence de preuves tangibles corroborant ces allégations d'enlèvements de sexe. Ils ont exprimé leur vive préoccupation face à la propagation de rumeurs et à la montée d'une atmosphère de peur au sein de la population.



Le gouvernement a clairement rappelé l'importance du respect des procédures judiciaires établies. Les ministres ont averti avec fermeté que toute personne s'impliquant dans des actes de justice populaire, tels que des lynchages, sera identifiée et poursuivie conformément à la loi.