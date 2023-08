Tchad : les autorités morales de quatre provinces du Sud outillées dans la gestion des conflits

À mesure que les violences prennent un caractère communautaire, les civils sont plus fréquemment ciblés sur une base ethnique, sans distinction d’âge ou de sexe. C’est dans cette optique que le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Tchuzeubé Sidang Basil, est descendu le 4 août à Moundou pour lancer les travaux de la mission de sensibilisation des Autorités Morales du Tchad à Moundou sur les conflits pour contribuer à leur atténuation et à leur gestion pacifique.



Organisé par l’Institut Internationale pour la Démocratie et l’Assistance Electorale (IDEAE), cette mission vise d’une part à renforcer les capacités des Autorités Morales du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mandoul et du Moyen Chari afin de faire la promotion de la paix et du dialogue entre les communautés d’éleveurs de cultivateurs et de pêcheurs, organisation communautaires de base, organisations de la société civiles, leaders d’opinions et d’organisations des jeunes et des femmes et d’autres part d’appuyer les autorités locales pour actionner et mettre en œuvre les outils et les techniques endogènes susceptibles de contribuer à ramener la paix, la sécurité et la quiétude et à créer un cadre de prévention de gestion et de règlement pacifique des conflits au niveau local.



L’occasion pour le représentant du Chef de Programme de l’IDEAE, Yaya Bio Bawa, de souligner dans son discours à l’ouverture des travaux qu’en matière de régulation des rapports en communauté, l’utilisation des mécanismes endogènes de prévention et de résolution pacifique des conflits pour une coexistence harmonieuse entre différentes communautés touchées par les conflits n’est plus à démontrer.