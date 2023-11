Tchad : les autorités réfutent les allégations de destruction de la tour de contrôle de l'aéroport d'Amdjarass

"Ces allégations mensongères prétendent qu'il y aurait eu une destruction de la tour de contrôle de l'aéroport International Maréchal Idriss Déby Itno, ainsi qu'une supposée location de cette infrastructure aéroportuaire. Nous tenons à affirmer de manière catégorique que ces allégations sont totalement infondées et semblent avoir pour unique objectif de semer le doute et la confusion."

Le ministère de l'Aviation civile informe l'opinion nationale et internationale que, ces dernières heures, des informations trompeuses circulent sur les réseaux sociaux.Le ministère exhorte les concitoyens à rester vigilants face à la propagation de fausses informations et à la manipulation de l'information sur les réseaux sociaux. Il est essentiel de vérifier les sources et de faire preuve de discernement avant de partager ou de croire en des informations non vérifiées.