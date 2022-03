Tchad : les autorités retirent l'agrément d'Abou Hamama après l'accident de Changueat

Le ministère des Transports et de la Sécurité routière retire l'agrément de circulation de l'agence de transport Abou Hamama.



Deux bus de la même agence de transport Abou Hamama sont entrés en collision dimanche 27 février au village Changueat à 50 km d'Oum-Hadjer vers Mangalmé dans la province du Guera. L'accident a fait 39 morts et 47 blessés.



Dans un communiqué, la direction générale de l'entreprise annonce qu'elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour que ce genre de drame ne se produit plus.



Mardi, la ministre des Transports et de la Sécurité routière s'est rendue sur les lieux du drame puis au chevet des blessés à l'hôpital d'Abéché.