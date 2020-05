Tchad : les cadres du Logone Occidental apportent leur appui à la province

Selon le porte-parole de la coalition de cadres et ressortissants, Djim-amdjingam Bertin, "l'heure est grave et ne doit plus être aux discours mais à l'action, car ce sont nos frères et sœurs qui meurent. Après N'Djamena, le mal touche déjà quelques provinces dont le Logone Occidental. Il faut donc agir afin de freiner la progression du Covid-19."



"Le coronavirus nous aura appris que c'est ensemble que nous réussirons à le vaincre. Les filles et fils du Logone Occidental vivants à N'Djamena, Abéché, Amdjarass, Goz Beida, Sarh, Doba, Bangui, Brazzaville et bien entendu Moundou ont décidé d'agir en initiant deux importantes opérations : la première intitulée don de sang aux forces de défense et de sécurité blessés au front, et la seconde dénommée "Tous ensemble contre le coronavirus" dans le Logone Occidental", a souligné Djim-amdjingam Bertin.