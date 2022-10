Tchad : les cantons Salamat 1 et 2 mettent en place un dispositif de prévention des confits

Les malheureux conflits qui surviennent entre les communautés, ont endeuillé les familles tchadiennes, faisant beaucoup de veuves et orphelins dans plusieurs communautés.



Devenus récurrents, ces conflits impitoyables et constamment mortels attirent l’attention de tous par leur caractère fortement effroyable. La province du Salamat est l’une des premières zones qui a malheureusement vécu les tourments de ces phénomènes.



Se référant aux récents évènements survenus entre les communautés dans certaines provinces du pays, le représentant des chefs de cantons Salamat 1 et Salamat 2, Abdoulaye Mahamat Ali Fadel, entouré de ses notables et dignitaires religieux, a convoqué tous les chefs des villages, les imams et prédicateurs de son ressort à une assemblée générale.



L’objectif principal de cette grande assise est de poser des jalons pour contrecarrer toute tentation engendrant un déclenchement de conflit mortel entre les communautés résidant dans les deux cantons.



Par cette action, les autorités traditionnelles veulent apporter leur contribution à la promotion de la cohabitation pacifique, la cohésion sociale, et préserver le vivre-ensemble entre toutes les communautés pour que la paix règne dans la zone. Ils veulent aussi empêcher de perdre inutilement des vies humaines.



Selon la déclaration, tout individu qui tente de déclencher ou participe à un conflit, même hors de la zone concernée, se verra sévèrement puni.