Tchad : les caractéristiques de l'uniforme de la police judiciaire approuvées

Le décret n° 1129 du 5 août 2019 définit les caractéristiques de l'habillement et de l'insigne du corps de la police judiciaire.



Le décret est pris sur proposition du Garde des sceaux, ministre de la Justice, chargé des droits humains, en application de l'ordonnance du 7 juin 2018 portant attributions, organisations et fonctionnement du corps de la Police judiciaire.



Un uniforme est fourni par le ministère de la Justice, chargé des droits humains au corps de la Police judiciaire. Cet uniforme permet à ces agents de se distinguer des autres corps militaires et paramilitaires.



La tenue du corps de la Police judiciaire est définie comme suite :

- un pantalon de couleur noire ;

- une chemise de couleur bleue ciel ;

- un béret de couleur marron avec macaron sur une forme circulaire, comportant balance et palme ;

- des chaussures noires avec chaussettes noires ;

- un insigne avec balance plus palme.



Les officiers de Police judiciaire portent des brassards jaunes numérotés.



Les officiers de la Police judiciaires sont habillés en saharienne et en tenue cérémoniale. Les agents de la Police judiciaire sont habillés en chemisettes ; manches courtes et manches longues.



L'habillement du corps de la Police judiciaire est assuré par la Manufacture des équipements militaires (MANEM).



La direction des ressources humaines et de l'equipement a la charge du renouvellement des stocks d'uniformes et de leurs distributions. La dotation en habillement se fait deux fois par an.



Tout fonctionnaire qui porte indument un uniforme du corps de la Police judiciaire s'expose à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées contre lui.