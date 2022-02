Tchad : "les causes principales de la tuerie de Sandana, c'est d'abord judiciaire"

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby a estimé ce 21 février dans un entretien à la Télévision nationale que les causes principales de la tuerie de Sandana sont d'abord judiciaires.



"La personne qui a été retrouvée morte à côté du village de Sandana avait participé en 2019 à une tuerie", a confirmé Mahamat Idriss Deby.



"Elle a été jugée et libérée par un juge. Le comble de l'histoire, elle retourne au village où elle a fait la tuerie. C'est la cause principale de la tuerie de Sandana", a poursuivi le président du CMT.



Le PCMT a indiqué que cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête tandis que les autres auteurs et coauteurs en fuite seront traqués et jugés.



13 personne sont mortes dans la tuerie de Sandana au Moyen-Chari.