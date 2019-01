Tchad : les chantiers de la douane et de la trésorerie avancent à N'Djamena

Le ministre des Finances et du budget, Allali Mahamat Abakar et son collègue des Infrastructures, M. Abdéramane Mouctar Mahamat ont visité le 23 janvier, les chantiers de constructions des directions de la Trésorerie paierie générale et de la Douane, afin de s'assurer de l'évolution des travaux.



Le premier chantier, la Trésorerie générale qui est bâti sur l’emplacement de l’ancien Palais de justice de N’Djaména,

est exécuté à 75%. Les travaux sont exécutés par la société Al Manna. Au cours d'une visite guidée, le directeur général d'Al Manna, Abakar Tahir Moussa, a fourni des explications à la délégation ministérielle sur l'évolution des travaux. Il a rassuré du respect de toutes les clauses du contrat.



Le bâtiment qui compte 185 bureaux devrait être remis le 31 août 2019 aux autorités. La construction est financée à hauteur de 23 milliards Francs CFA.



Le chantier de construction de la direction générale des douanes et des droits indirects évolue à plus de 53%. Il devrait être achevé d'ici mai prochain.



"C'est une série de visites qui entre dans le cadre du suivi des chantiers. Pour nous, c'est de voir l'état d'avancement. Nous sommes vraiment satisfaits de l'état d'avancement. C'est un chantier qui a pris du temps ici, avec la direction générale des douanes, avec un élan de travail du matin au soir. Le chantier est de nuit également. Nous espérons qu'ils vont tenir le délai", a déclaré le ministre des Infrastructures, Abdramane Mouctar Mahamat.



D'après le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar, "c'est un sentiment de satisfaction générale. Nous sommes préoccupés par les conditions de travail de nos collaborateurs. Nous voyons que les choses se sont remises sur les rails. Nous espérons que les délais annoncés par le ministre des Infrastructures seront tenus".



Les ministres ont insisté sur la qualité des ouvrages dans les chantiers.