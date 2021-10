Tchad : les chefs traditionnels du Mandoul en conclave face au cycle de violences

L'assemblée fait suite à des récents cas dramatiques de conflits entre agriculteurs et éleveurs dans les cantons Bebopen et Dilingala, dans la sous-préfecture de Bounan, et jusqu'à Abéché.



Le président de l'association des chefs coutumiers traditionnels du Mandoul, Noubarangar kladoumbe, a évoqué des difficultés majeures liées à la gestion des conflits : le manque de compétences et de pouvoir des chefferies traditionnels, l'absence d'une justice précisant la condamnation concernant la perte en vie humaine, la négligence de certains chefs coutumiers traditionnels lors de l'intervention des forces de l'ordre et de sécurité, et l'ingérence de certaines autorités administratives dans la gestion des conflits.



Deux points ont figuré à l'ordre du jour de l'assemblée : la signature d'un accord relatif à la réparation civile et le maintien de la paix et de la cohésion sociale.