Tchad : les chrétiens catholiques célèbrent la passion et la crucifixion de Jésus-Christ

Les catholiques ont célébré le dernier jour du carême et le vendredi saint le 7 avril 2023.



Le vendredi saint est une commémoration religieuse célébrée par les chrétiens catholiques le vendredi précédant le dimanche de Pâques. Il marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Il fait partie du triduum pascal, qui s'étend du jeudi saint aux vêpres du dimanche de Pâques. À cette occasion, les chrétiens catholiques de la paroisse Emmanuel de Hebena ont uni leur voix à celle des autres pour marquer ce dernier vendredi de carême, qui marque également le quarantième jour de jeûne et de prière. Ils sont maintenant prêts à célébrer la veillée pascale du samedi 8 avril 2023 pour préparer la Pâques le dimanche 9 avril 2023 dans le monde entier.



Cette semaine sainte se termine le samedi avec la veillée pascale, moment fort des catholiques où les fidèles engagés peuvent recevoir le sacrement du baptême.



Le Vendredi saint commémore la passion et la crucifixion de Jésus Christ, qui sont des événements fondamentaux pour le christianisme. Selon le curé administrateur de la paroisse Emmanuel, Jean Cana, c'est un jour de tristesse et de méditation sur la signification de la mort de Jésus. Cette journée marque la fin des 40 jours de jeûne et de prière, pendant lesquels les catholiques s'abstiennent en jeûnant, c'est-à-dire en faisant une privation substantielle de nourriture selon l'âge et les forces de chaque chrétien.



Le Vendredi saint est également un jour pour prendre la mort de Jésus comme exemple et laisser mourir en soi l'esprit de haine, de jalousie et de méchanceté, comme Jésus l'a dit sur la croix: "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font". Pour le prêtre Jean Cana, les chrétiens doivent faire de même et demander pardon à ceux qui les ont offensés et à leurs ennemis.



La célébration se termine par la vénération de la croix, où le prêtre a déposé une croix à l'hôtel. Plus de 4000 fidèles, hommes, femmes, jeunes et enfants de la paroisse Emmanuel se sont prosternés devant la croix en la touchant en mémoire du Christ.