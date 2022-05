Tchad : les collectifs des agents contractuels outrés par l'attitude de l'ONAJES

Les collectifs des agents contractuels délaissés par l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES) se disent victimes d'injustice caractérisée par les responsables de l'ONAJES. Ils l’ont exprimé lors d'un point de presse tenu ce vendredi 13 mai 2022, à la bourse de travail par Fridorien Mahamat Nour, le représentant des collectifs.



Dans sa déclaration, le représentant indique que les collectifs demandent à l'opinion nationale et internationale, la Ligue des droits de l'Homme et au Conseil Militaire de Transition de réagir à leur sort, suite à l'injustice dont ils subissent les responsables de l'ONAJES.



En effet, les collectifs affirment qu'ils ont signé un contrat à durée indéterminée avec l'ONAJES depuis plus de deux ans qu'ils détiennent une copie du certificat de prise de service, ainsi qu'une attestation de présence effective. Et depuis ce temps, ils ne perçoivent pas de salaire.



Fridorien Mahamat Nour souligne que cette attitude indigne les amène à s’interroger sur les connaissances en matière de législation en vigueur régissant le droit du travail. Le salaire est un droit fondamental que doit verser l'employeur à l'employé. Sinon, dit-il comment un Etat peut se développer si ses autorités foulent au pied les droits humains les plus élémentaires. « Quel est donc l'avenir réservé à la jeunesse qui procure des talents pour un Tchad meilleur ? », s'interroge-t-il.



Les collectifs demandent à l'ONAJES de prendre en compte immédiatement, les agents sur les états de salaires ; d'établir le payement des salaires des agents dans un bref délai ; de respecter les droits de l'Homme et le code de travail ; de recruter les jeunes talentueux qui ont la volonté de travailler et non ceux qui restent à la maison et gagnent indignement le salaire.



Les collectifs rappellent à la coordination générale de l'ONAJES et au ministère en charge de la Jeunesse et des Sports, que d'autres actions par voies légales seront menées dans les jours à venir, en cas de non-respect de tous de leurs points de revendications. De même, ils se disent être prêts et ouverts pour un dialogue aux fins d'aboutir à une solution consensuelle.