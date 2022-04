Tchad : les conditions ne sont pas réunies pour le dialogue, prévient Yaya Dillo

Le leader du PSF, Yaya Dillo, a estimé ce 17 avril que les préalables à la tenue d'un dialogue sincère, transparent et équitable ne sont pas réunis. Le gouvernement a annoncé ce samedi que la date du 10 mai est maintenue pour l'ouverture des assises.



"Le gouvernement est resté sourd face aux différentes propositions des critères de transparence du fameux dialogue national inclusif, propositions formulées par les acteurs de l'opposition crédible. À ce jour, l'agenda du dialogue, la mise en place d'un Comité d'organisation plus juste et plus inclusif, la matérialisation de la souveraineté des assises du dialogue sont savamment occultés", a réagi Yaya Dillo sur sa page Facebook.



"Sachant qu'à Doha, la signature d'un accord global et largement consensuel n'est pas encore finalisée. Dans ces conditions, le 10 mai ne pourrait être qu'une date pour la tenue d'un monologue MPSiste", a poursuivi Yaya Dillo.



"En considérant le communiqué du Gouvernement relatif au respect de la date du 10 mais sans tenir compte des préalables à la tenue d'un dialogue sincère, transparent et équitable, le Bureau exécutif national du PSF étudiera une date d'une contestation citoyenne généralisée avant le 10 mai pour barrer la route à cette mascarade si nos propositions de transparence n'auront pas satisfaction d'ici la fin de la semaine prochaine. Mes chers compatriotes, soyez largement mobilisés. Sinon, l'espoir du vent du changement démocratique dans notre beau pays sera à jamais enterré", a conclu le leader du PSF.