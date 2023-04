Tchad : les conseillers nationaux du département des Monts de Lam condamnent les violences à Bessao

Dans un communiqué publié le 19 avril 2023, les Conseillers Nationaux, ressortissants du Département des Monts de Lam, ont exprimé leur consternation face aux événements tragiques qui se sont produits dans la Sous-préfecture de Bessao.



Les conseillers ont fermement condamné les actes barbares qui ont eu lieu et ont appelé le gouvernement à tout mettre en œuvre pour identifier les auteurs de ces crimes et les traduire en justice.



Les Conseillers Nationaux ont également présenté leurs condoléances les plus sincères aux victimes de ces violences.



Ce communiqué a été signé par Dr. Jacques Laouhingamaye, Laoula Eugenie, et Takilal Ndolassem.