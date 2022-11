Tchad : les cours en ligne ne sont pas pour demain dans les universités

Le plus pire est que les étudiants n'ont pas une grande notion des équipements informatiques. Du moment où le monde universitaire bascule vers le numérique à grande échelle, l'Université du Tchad ne suit pas la tendance car on ne dispose pas de moyens adéquats pour concurrencer les autres universités.



C'est une triste réalité pour un pays pétrolier où les universités ont du mal à communiquer via le réseau Internet. Le plus lamentable est que beaucoup d'étudiants sont défavorisés socialement. Même si la connexion est de bonne qualité, les moyens manquent à ces derniers pour se procurer des équipements informatiques. Une situation très difficile à comprendre ; l'enseignement supérieur du Tchad n'est pas à la hauteur de l'ère numérique. C'est pourquoi l'on se souvient encore de la période de COVID-19 où les cours ont été diffusés à la Télé-Tchad pour permettre aux élèves du niveau primaire de se rattraper. Malheureusement, c'est une dépense inutile car beaucoup de ménages n'ont pas accès aux téléviseurs, sans évoquer la question d'électricité. C'est une question de pauvreté à haut niveau.



L'Enseignement supérieur doit réfléchir autrement afin que la question d'accès aux équipements informatiques et à la connexion Internet soit réglée simultanément. Au cas contraire, le mieux est de continuer dans cet état archaïque que de faire des dépenses inutiles. La situation interpelle les autorités en charge de l'Enseignement supérieur car rien n'est impossible si les moyens ne manquent pas.