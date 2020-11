Tchad : les cours perturbés par la grève des enseignants en province

La grève des enseignants est entrée en vigueur ce lundi et devrait perdurer toute la semaine. Elle se fait sentir dans les établissements, notamment au Sila où les salles de classe sont vides depuis ce matin.



Dans les écoles de Goz Beida, chef-lieu de la province de Sila, les élèves n'ont pas pu suivre les cours faute d'enseignants. C'est également le cas dans plusieurs autres villes du pays.



À l'origine du mouvement d'humeur des enseignants, le Syndicat des enseignants du Tchad (SET) déplore un non respect des engagements par le gouvernement. Les enseignants revendiquent entre autres la levée du gel des effets financiers, de leurs avancements et reclassements, et les frais de transport de 2016 à 2019, sans oublier l'établissement des cartes professionnelles aux enseignants.



Les élèves expriment leur agacement face à des grèves répétées mais se disent compréhensifs à l'égard de leurs enseignants qui accumulent les difficultés. Certains exhortent le gouvernement à décanter "rapidement" la situation des enseignants pour rattraper le retard causé par la crise sanitaire liée à la Covid-19.