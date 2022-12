Tchad : les dates des premiers financements de l'initiative 50.000 emplois annoncées

« Je tiens officiellement à vous annoncer à travers cette communication que, les premiers financements seront octroyés à l’occasion de la Fête Nationale de la Jeunesse, prévue du 27 au 29 décembre 2022 à Ati, Chef-lieu de la Province du Batha » a relevé la Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et au Leadership Entrepreneurial. Selon Mme Fatimé Boukar Kossei, ce projet tient à cœur les plus hautes autorités et plus particulièrement le Président de Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno. De ce fait, les financements seront progressifs à travers les 23 Provinces et octroyés de manière équitable pour permettre à tous les jeunes d’en bénéficier.



Mme Fatimé Boukar Kossei affirme que, le Gouvernement du Tchad fait de la question de la jeunesse, l’une de ses principales priorités et les financements octroyés sont remboursables à un taux de zéro franc. Il s’agit de la phase pilote du projet et à cet effet, l’Unité de Gestion du Projet a prévu un mécanisme de facilitations aux jeunes qui rembourseront le financement reçu. « Je profite par le canal de cette communication pour vous demander d’être sérieux, rigoureux, d’avoir un sens élevé de la responsabilité et d’exemplarité pour donner la chance aux autres jeunes de pouvoir en bénéficier » s’est-elle ainsi adressée aux jeunes bénéficiaires.



L’Initiative 50 000 emplois, véritable outil de lutte contre le chômage, est investi d'une mission de mobilisation des énergies en vue de développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes, de susciter l’envie de développement et de l’émergence. Ainsi, sur une période de trois ans, ce projet citoyen permettra d’outiller les jeunes avec des moyens nécessaires pour leur auto-emploi, par le renforcement des capacités et en facilitant l’accès au financement, sans oublier le volontariat.



La secrétaire d’Etat au Leadership Entrepreneurial a rappelé par ailleurs que, l’Unité de Gestion du Projet a enregistré au Total 21 077 projets déposés. Ce chiffre montre à bien d’égard, combien l’Initiative 50 000 emplois décents, portée par les plus hautes autorités, constitue une lueur d’espoir pour les jeunes. « Compte tenu du nombre important de dossiers reçus, 10 fois plus élevé que l’estimation faite au préalable, cela a nécessité du temps additionnel pour le traitement et l’évaluation » a-t-elle relevé tout en félicitant le Comité de Pilotage, l’Unité de Gestion du Projet et le Haut Comité de Sélection qui ont travaillé sans relâche dans ce sens.