Tchad : les diplômés sans emploi appellent à soutenir les actions de Wakit Tamma

La plateforme des diplomés en instance d'intégration à la fonction publique a appelé mercredi dans un communiqué, tous les diplômés sans emploi à sortir massivement jeudi 29 juillet 2021 pour prendre part à la marche pacifique de Wakit Tamma. Elle appelle à une mobilisation dans les 23 provinces pour soutenir toutes les actions de Wakit Tamma jusqu'à satisfaction.



Les diplômés sans emploi apportent leur soutien à Wakit Tamma au vu de son engagement pour la satisfaction de leurs revendications, expliquent les coordonnateurs du Collectif des techniciens de biologie médicale et de la pharmacie en instance d'intégration, Aimé Aissadji Bona, du Cercle des diplômés du troisième cycle du Tchad (CEDIT), Adissou Dibam, du Comité des lauréats tchadiens diplômés des Écoles professionnelles sous-régionales et inter-États, Djitebaye Alain et du Collectif des lauréats du département de philosophie en instance d'intégration, Dounia Platou et du Collecitf des diplômés en science de l'éducation, Ndingadinan Thomas.



La marche autorisée par les autorités



Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Souleyman Abakar Adam, a approuvé mercredi le report de la marche de Wakit Tamma pour jeudi 29 juillet 2021. L'itinéraire est maintenu comme suit : Rond-point Hamama - Palais du 15 janvier.



La marche vise à "dénoncer la dévolution monarchique du pouvoir, la confiscation du pouvoir par le Conseil militaire de transition et les violations systématiques des droits humains". ​



"En cas de casses, vols, effractions, de toute autre infraction ou de débordements, les organisateurs seront tenus pour responsables devant les juridictions de la République", précise le ministère de la Sécurité publique.