Tchad : les efforts d'urbanisation n'ont pas permis d'éloigner la poudrière de la ville (gouvernement)

Suite à l'explosion et à l'incendie survenus dans la nuit du 18 juin 2024 au dépôt de munitions du camp de la réserve stratégique de Goudji, le ministre de l'Administration du territoire, Limane Mahamat, a tenu un point de presse le 19 juin 2024 pour apporter des précisions et faire part des mesures envisagées.



Le ministre Limane Mahamat a salué l'action rapide et efficace des sapeurs-pompiers qui ont réussi à maîtriser l'incendie malgré les conditions difficiles. « Je salue l'action efficace des sapeurs-pompiers. Les démineurs également sont en train de travailler, » a-t-il déclaré. Leur intervention a été cruciale pour sécuriser la zone et limiter les dégâts matériels et humains.



Urbanisation et sécurité

Mahamat a souligné les défis posés par l'urbanisation rapide autour du site de la poudrière, qui était initialement situé en brousse mais se trouve maintenant en pleine zone urbaine.



« Les efforts d'urbanisation n'ont pas permis d'éloigner ce site », a-t-il admis, reconnaissant ainsi la nécessité de repenser la localisation de telles installations sensibles.



Engagements pour l’avenir

Pour éviter la répétition de tels incidents, le ministre a promis de prendre des dispositions concrètes. « Nous promettons de prendre des dispositions afin que nous ne puissions plus revivre ce phénomène », a affirmé Mahamat.



Ces mesures incluront probablement le déplacement des dépôts de munitions loin des zones résidentielles et l'amélioration des protocoles de sécurité. Cette déclaration intervient alors que les autorités tchadiennes continuent d'évaluer les dégâts et de gérer les conséquences de l'explosion.



Avec 46 blessés hospitalisés et 9 décès enregistrés, dont certains parmi les militaires, la priorité reste la prise en charge des victimes et la sécurisation de la zone affectée. Le président de la République, Mahamat Idriss Deby, ainsi que le Premier ministre, Amb. Allah-Maye Halina, se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts et exprimer leur soutien.