Tchad : les employés nationaux de la CNPCIC en colère

Les employés tchadiens de la CNPCIC se sentent méprisés par la compagnie. Ils se disent déterminés à faire entendre raison à la compagnie chinoise lors d'une assemblée générale ce matin à la bourse du travail.



Occasion propice pour dénoncer les innombrables injustices que subissent quotidiennement les employés. Il s'agit du "manque de volonté" de la CNPCIC de signer une nouvelle convention collective d'entreprise dont le projet est sur la table depuis dix mois. L'entreprise, évoquant "les charges financières" comme raison de son refus de signer l'accord, trouve mieux de "s'acharner" sur le délégué du personnel. Un "dernier" avertissement pour "insubordination" lui a été notifié, informent les employés en colère. Un avertissement dont les employés exigent l'annulation.



Pas de prise en charge sanitaire, pas de formation



"C'est un plan d'assassinat quand on refuse de dégager les frais de prise en charge sanitaire", tranche un employé. En effet, le partenariat de prise en charge établi avec l'hôpital La Renaissance, puis l'hôpital SOS sont annulés "unilatéralement" par la CNPCIC. Ses employés doivent débourser leur propre argent pour les soins alors que l'impôt sur le revenu dez personnes physiques (IRPP) est assez élevé, amincissant considérablement le salaire. "Nous ne travaillons que pour l'impôt", regrette un employé.



Les formations, les renforcements de capacité des travailleurs nationaux de la CNPCIC sont aussi violemment dénoncés. "Les contours de la formation ne sont pas clairement définis. La formation ne respecte pas les carrières". Sur le terrain, le temps de travail est plus long que prévu par le contrat. Pendant le COVID-19, les employés travaillent 39 jours pour 31 jours de repos au lieu de 35/35.



Pour une nette amélioration des conditions de travail, les employés exigent le départ du directeur des ressources humaines Cai Min. Ils sollicitent "l'implication personnelle" du président du conseil militaire de transition pour un salaire égal entre les Tchadiens et les Chinois.