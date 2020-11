Tchad : les enseignants de Hadjer Lamis en formation à Massaguet

La formation organisée par la CELIAF (Cellule de liaison et d'information des associations féminines) en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, vise à renforcer les capacités des enseignants en matière de gestion de l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la menstruation des filles en milieu scolaire pour un environnement sain.



Selon le coordonnateur provincial de la CELIAF, Adiuksouma Samuel, la formation sera axée sur les outils de communication WASH et les techniques nécessaires d'utilisation de ces outils, l'engagement du corps enseignant dans le respect des conditions d'hygiène, l'eau et l'assainissement dans les établissement. Elle permettra de proposer une fiche d'activités des enseignants dans le domaine WASH.