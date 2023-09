Tchad : les enseignants de N'Djamena menacent de grève

Selon eux, malheureusement, le gouvernement reste silencieux face à leurs préoccupations. Par conséquent, les enseignants et enseignantes ont décidé d'accorder un délai de deux semaines, du 16 septembre au 02 octobre 2023, au gouvernement pour prendre des mesures concrètes.



Passé ce délai, s'il n'y a pas de réponse satisfaisante, les enseignants et enseignantes informent qu'ils se verront contraints de suspendre leurs activités administratives et pédagogiques.



En outre, la section provinciale de N'Djamena appelle tous ses membres à rester vigilants et mobilisés en prévision d'actions futures.