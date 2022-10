Tchad : les enseignants et chercheurs lèvent leur grève à l'UNABA

Le secrétaire général du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS) section de l'Université Adam Barka (UNABA), Ali Douth Ali, appelle à rependre les cours ce jeudi 6 octobre 2022.



Le 1er septembre, les enseignants-chercheurs de l'UNABA ont déclenché une grève pour revendiquer la valeur d'indice des contractuels et les arriérés d'heures supplémentaires et de vacation.



Le gouverneur du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar, est intervenu personnellement pour décanter la situation. Le paiement des heures hachées de 2017-2018 et 2018-2019 est "imminent", annonce Ali Douth Ali.