Tchad : les étudiants d'Emi Koussi font la promotion du brassage culturel

Alwihda Info | Par Mahamat Abdramane Ali Kitire - 24 Juillet 2021



Les étudiants de l'université Emi Koussi ont organisé ce samedi 24 juillet 2021, dans la grande salle de la Maison nationale de la femme, une journée culturelle et de brassage. Cette journée est placée sous le thème du "brassage national, socle de cohésion pacifique et de la cohésion sociale".

L'objectif de la cérémonie est d'encourager les étudiants à la culture du brassage et de la concorde pour une fin d'année sans violence. Lançant la cérémonie, le président du comité d'organisation, Topona Célestin, a déclaré que depuis sa création en 2011, avec seulement une centaine d'étudiants, l'université Emi Koussi regroupe aujourd'hui plus de 4.000 étudiants et étudiantes. "Ceci grâce à la culture de la paix et le brassage entre les étudiants prônés par notre administration et pris en compte par chacun de nous", a-t-il affirmé.



À travers cette journée, plusieurs activités culturelles ont été présentées à savoir la danse traditionnelle, la danse moderne, les poèmes, le théâtre, un jeux concours avec la remise des cadeaux et bien d'autres activités artistiques et culturelles. "Le thème que nous avons choisi n'est pas au hasard, c'est-à-dire que la paix et le brassage en milieu estudiantin est une question primordiale pour une année universitaire pleine de succès", a relevé Topona Célestin.

Le président de la Fédération des étudiants de l'université Emi Koussi, Mahamat Soukaya, a souligné que cette journée culturelle est la première édition de son genre à l'université Emi Koussi. "Cela permettra de réunir tous les étudiants et étudiantes de notre université afin de cultiver la paix, l'amour du prochain, la tolérance et le brassage social sans distinction de races ou de religions ou tout autre forme de discrimination ethnique", a indiqué Mahamat Soukaya.



"Le brassage des cultures est une façon de vivre ensemble pour une paix durable en milieu estudiantin. C'est en ce sens que nous avons organisé cette journée pour permettre de transmettre d'une génération à une autre l'esprit du vivre ensemble et de la tolérance. Cette journée permet de valoriser le talent culturel de nos étudiants pour que chacun de nous puisse respecter la culture de l'autre", a indiqué le président de la Fédération des étudiants de l'université Emi Koussi.



La journée a permis également de définir un accord de partenariat entre les étudiants de l'université Emi Koussi et le Centre d'apprentissage de l'informatique et de la nouvelle technologie de communication appelé "CANTIC". L'accord permettra aux étudiants de bénéficier d'une réduction des tarifs pour leur formation en informatique et en nouvelles technologies. 30 étudiants sont déjà en cours de formation.



La cérémonie a pris fin avec la présentation de plusieurs activités culturelles notamment un procès judiciaire organisé par les étudiants de la faculté de droit.





