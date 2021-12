Tchad : les étudiants demandent le départ du président de l’Université de N’Djamena

Les étudiants de l'université de N'djamena demandent le départ immédiat du président de l'Université de N'djamena.



Il s'est tenue une Assemblée générale conditionnée par le départ du président de l'université de N'djamena ce lundi 12 décembre à l'université d'Ardepdjoumal.



Au cours de cette AG, les étudiants et la base de l'UNET se sont exprimés massivement sur leurs différentes revendications et ont demandé le départ immédiat et sans conditions du président de l'Université de N'djamena, selon Yaya Barkaï, secrétaire exécutif de l'UNET section de N'djamena.



Yaya Barkaï demande la réhabilitation de leurs trois camarades exclus et l’amélioration des conditions sociales. Les étudiants menacent de grève sèche et illimité.