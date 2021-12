Tchad : les étudiants haussent le ton à N’Djamena

Les étudiants du campus de Toukra de l’Université de N’Djamena ont barricadé le portail d’entrée ce 7 décembre et ont manifesté pour exiger la réhabilitation de trois étudiants exclus et des meilleures conditions d’études.



Des pneus ont été brûlés à l’université Ardepdjoumal. Les cours sont suspendus dans les deux campus.



Des policiers se sont déployés et ont tiré des gaz lacrymogène, créant une débandade aux abords des lycées Félix Éboué et LTC.