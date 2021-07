Tchad : les évacuations sanitaires et missions non essentielles sont suspendues

Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a signé le 15 juillet une note circulaire annonçant la suspension jusqu'à nouvel ordre des évacuations sanitaires et missions non essentielles à l'étranger, imputables sur le budget de l'État.



"Il m'a été donné de constater une fréquence accrue des demandes d'évacuations sanitaires parfois non fondées, ainsi que des missions à l'étranger sans rendement réel sur le fonctionnement de notre administration", affirme Pahimi Padacké Albert.



Selon le chef du gouvernement, "tout ceci grève les ressources de l'État au détriment des besoins de base des populations".