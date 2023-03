Tchad : les femmes cadres du Moyen-Chari offrent des vivres aux femmes détenues et handicapées de Sarh

Selon la porte-parole des femmes cadres ressortissantes du Moyen-Chari, Mme Ndogounan Riradjim Mbakass, ce geste a été mûri il y a longtemps en accord avec le président du Conseil National de Transition, le Dr Haroun Kababi, dans le but d'aider les femmes détenues de la maison d'arrêt et les femmes vivant avec un handicap. Mme Ndogounan Riradjim Mbakass a précisé que la SENAFET vise à renforcer la participation de toutes les femmes au développement durable du Tchad, sans distinction.



La présidente des femmes vivant avec un handicap de la ville de Sarh, Mme Larebeye Allaramadji Gaw, a remercié leurs sœurs pour ce geste salutaire.



Il est à noter que la Conseillère Nationale de Transition, Mme Rassem Géraldine Tédingar, et Mme Fatimé Négué ont demandé à leurs sœurs de s'armer de courage, car la SENAFET et la Journée Internationale de la Femme sont des événements où les femmes doivent être solidaires et unies pour toujours.