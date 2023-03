Tchad : les femmes de la Tandjilé présentent leurs doléances à l’occasion du 8 mars

Les activités de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne, édition 2023, ont été clôturé ce 08 mars 2023, à la place de l’indépendance de Laï.



C’était au cours d’une cérémonie de commémoration de la Journée internationale de la femme, présidée par la gouverneure de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane.



Cette clôture de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne, couplée à la Journée internationale de la femme est exceptionnelle cette année à Laï, car elle est à l’honneur de la femme gouverneure dans la province de la Tandjilé, qui avait à ses côtés, entre autres, la conseillère nationale de Transition, Micheline Moguena.



Huit jours durant, les femmes de la province de la Tandjilé ont donné le meilleur d’elles-mêmes, pour cette semaine consacrée sur le thème : femme, paix, sécurité, justice et réconciliation pour un Tchad égalitaire.



L’occasion pour elles de formuler des recommandations au gouvernement, d’accentuer la sensibilisation sur les maux qui minent l’épanouissement de la femme, de veiller à l’application et le suivi des textes par l’éradication totale du viol des mineurs dans la province de la Tandjilé, de sanctionner les auteurs et complices de ces actes, conformément aux lois de la République, d’impliquer les femmes dans les instances de prises de décisions.



Venue pour la circonstance, la conseillère nationale de Transition, Micheline Moguena a exhorté ses sœurs de la Tandjilé à se battre pour leur autonomisation.



Officiant la cérémonie, Mme le gouverneur de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane a indiqué que le gouvernement que dirige le général Mahamat Idriss Deby Itno fait de la politique du genre, son cheval de bataille, en vue de l’émancipation totale de la femme tchadienne par une complète égalité entre les sexes, l’une des conditions essentielles à l’avènement de la paix et du bien-être social.



Un défilé des organisations féminines, des élèves et des femmes de quelques partis politiques a mis un terme aux festivités de la Journée internationale de la femme à Laï.