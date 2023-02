Tchad : les femmes du Mandoul et Moyen-Chari unies pour vaincre la pauvreté et l'injustice sociale

Ce mouvement, qui a pour objectif de promouvoir la vie de Sainte Marie et d'orienter les femmes chrétiennes pour propager l'évangile de Jésus, avait pour thème cette année la lutte contre la pauvreté et l'injustice sociale.



Le représentant Guidembaye Madjiroi Christian a déclaré que durant cette assemblée générale, les femmes des deux provinces partageraient des stratégies pour combattre la pauvreté dans les deux provinces. Les femmes participant à cet événement sont motivées à contribuer à la création d'une société plus équitable et à venir en aide aux personnes les plus vulnérables.



Cette huitième édition de l'assemblée générale extraordinaire du Mouvement Légion Kotar Ya Marie promet d'être une occasion pour les femmes des provinces de Mandoul et Moyen-Chari de se rassembler et de travailler ensemble pour faire face aux défis sociaux de leur région.