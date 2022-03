Tchad : les femmes du ministère du Commerce débattent de leurs conditions

Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET), celles du ministère du commerce ont organisé une conférence-débat au sein du ministère du commerce et de l'industrie.



De l'avis de Madame Iyakoura Limane Mahamat, présidente du comité d'organisation, c'est une occasion de communiquer, de s'informer et de sensibiliser sur les maux qui bloquent l'épanouissement de la femme.



Les échanges doivent aboutir à des recommandations qui puissent améliorer les conditions de la femme, a souhaité le ministre du Commerce, Ali Djadda Kampard.



Les défis et perspectives de la participation des femmes au dialogue national inclusif, les violences sur la femme sont les sujets autour desquels ont porté les échanges.