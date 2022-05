Tchad : les femmes élues locales dénoncent des "agissements antidémocratiques de Wakit Tamma"

Le Réseau des femmes élues locales d'Afrique section du Tchad (REFELA) a déploré et dénoncé ce 17 mai les "agissements antidémocratiques de la coalition Wakit Tamma" à la suite des manifestations de samedi dernier à N'Djamena et Abéché.



Le REFELA affirme que ces manifestations ont "occasionné d'énormes dégâts sur les biens de la population innocente ainsi qu'un acharnement contre les pays amis tels que la France".



"Ces agissements sont l'oeuvre de quelques individus mal intentionnés qui ne veulent pas voir la paix s'abattre sur notre pays", affirme Allarabaye Antoinette, trésorière générale du REFELA.



Le Réseau interpelle la police nationale afin de traduire les auteurs et leurs complices devant la juridiction compétente pour répondre de leurs actes.