Tchad : les femmes élues locales, un rôle majeur à jouer dans la réconciliation nationale

Le secrétaire d’État à la réconciliation nationale et au dialogue, Djimadjibaye Kantangar, a souligné que cet atelier du REFELA/Tchad à pour but de réfléchir sur le rôle des élues locales dans la réconciliation nationale, le vivre ensemble et la paix durable au Tchad.



« Les femmes doivent être considérées comme des agents du changement et des facteurs de cohésion sociale au niveau national et international », a estimé le secrétaire d’État.



Les participantes et participantes ont formulé plusieurs recommandations, entre autres au gouvernement de poursuivre avec la politique du dialogue national garantissant la participation effective de toutes les couches sociales, de veiller au respect strict des textes sur la parité (fonctions nominatives et électives), de délocaliser les formations dans les provinces pour renforcer la participation des femmes, de nommer les femmes dans les ministères clés (…), d'impliquer les femmes dans l’élaboration du nouveau contrat social, de considérer les efforts des femmes comme une noble contribution au développement et non comme du folklore. D'autres recommandations ont été adressées aux partenaires et aux organisations de la société civile.



« Les préoccupations des élues seront inscrites en lettre d’or dans l’agenda de la transition », a notifié le secrétaire d’État à réconciliation nationale et au dialogue, Djimadjibaye Kantangar.



La présidente du REFELA/T, Mariam Djimet Ibet, a relevé que la présence du secrétaire d'État en charge de la réconciliation à l’ouverture de cet atelier et la clôture par son représentant, prouve à suffisance combien de fois cet atelier est important. Elle a remercié les participants et participantes pour le travail accompli durant les deux jours de travaux.