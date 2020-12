Tchad : les "femmes engagées" de la CNPS ouvrent leurs cœurs aux orphelins pour Noël

N'Djamena - L'associations des Femmes engagées de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) vole au secours des orphelinats à l'occasion de la fête de Noël. Deux orphelinats ont bénéficié d'une assistance ; il s'agit de ceux de l'association pour la protection des orphelins abandonnés et vulnérables (APSOA) au quartier N'Djari, dans le 8e arrondissement et l'association Maison humanitaire (AMH) dans le 7e arrondissement.



"Le don que nous venons de recevoir nous permettra de bien fêter Noël. Au nom des enfants et en mon nom propre, nous adressions nos remerciements à tous les responsables de la CNPS, et les femmes de l'associations en particulier", déclare le responsable de l'APSOA.



La représentante de "Femmes engagées de la CNPS", Mme. Ngodjo Rakounel, explique que le don a été réalisé grâce à l'appui du directeur de la CNPS. C'est la deuxième fois qu'un tel don est fait.



Pour sa part, la présidente de l'AMH, Mme. Nekarnodji Marthe, exprime sa joie pour ce geste destiné aux enfants orphelins et démunis. Elle adresse ses remerciements à l'association.