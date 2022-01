Tchad : « les femmes rurales travaillent plus que les hommes »

Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, en collaboration avec UNFPA, a organisé ce 27 janvier 2022, à la Maison nationale de la femme, une assemblée générale des femmes vivant en milieu rural, pour la mise en place d'un cadre de concertation.



L'autonomisation de la femme vivant en milieu rural suppose l'existence d'une cartographie des activités, et les canaux de promotion des droits de ces femmes, afin d'accroître leur force sociale, politique, économique, financière tant sur le plan individuel que collectif.



C'est dans cette optique qu'un forum national des femmes vivant en milieu rural s’est tenu à Mongo, en mars 2021. A l'issue de ce forum, des recommandations ont été faites, parmi lesquelles, l'organisation d'une assemblée générale constitutive pour la mise en place d'un cadre national de concertation. Cette assemblée est la résultante de ces échanges qui ont amené les actrices du milieu rural à se projeter dans une démarche de concertation utile.



Face à ces femmes venues pour l'assemblée générale, Mme Mbaindingatoloum Rawei Élise, SG de la Femme et de l'Equité genre, a dit que selon une étude réalisée par OXFAM et quelques associations féminines en 2013, les femmes rurales au Tchad sont confrontées à plusieurs réalités. En effet, elles travaillent plus que les hommes, mais il n'existe pas d'indicateurs de reconnaissance de ce travail. Bien plus, les femmes rurales du Tchad gagnent moins que les hommes, alors qu'elles investissent davantage dans l'alimentation du foyer.



En cas de crise alimentaire, les femmes sont plus vulnérables que les hommes. En milieu rural, elles ont un accès limité à la propriété foncière et au crédit, et sont également désavantagées par leur très faible niveau d’éducation et d'alphabétisation. Elles occupent très peu de postes de responsabilité dans les organisations locales.



C'est pour faire face à ces réalités que les femmes vivant en milieu rural veulent se mettre ensemble, et avoir un cadre de concertation nationale pour mieux agir, souligne Mme Mbaindingatoloum Rawei Élise. Cette assemblée générale prendra fin le 29 janvier 2022.