Tchad : “les femmes veulent aussi l’inclusion au moment des négociations. Elles sont des négociatrices nées”

Au terme de travaux de l’atelier de consultation qu’à organisé le Réseau des femmes élues locales d’Afrique section du Tchad, du 23 au 24 mars 2022 à N’Djamena sur le thème « Rôle des élues locales dans la réconciliation nationale », Dr. Ramatou Mahamat Houtouin, présidente du comité scientifique de l’atelier, est revenue sur les deux jours de fructueux échanges.



Selon elle, « durant ces deux jours d’échanges, les réflexions se sont orientées beaucoup plus sur la prévention (…) c’est-à-dire qu’on a privilégié la prévention à la recherche continue de solutions ».



Dr. Ramatou Mahamat Houtouin estime que « le changement que nous voulons ne passera que par des actes concrètes, les discours uniquement ne pourront pas changer les choses, les rencontres seules ne pourront pas changer les choses », précise-t-elle.



« Nous retenons que les participants et participantes, intervenants, modérateurs, tous les tchadiennes et tchadiens, n’aspirent qu’à la paix et à la stabilité », estime-t-elle.



“Les femmes veulent que leurs contributions et leurs réflexions soient appréciées à leur juste valeur. Elles ne font pas de folklorisme mais sont simplement des citoyennes tchadiennes qui œuvrent pour le changement, pour le développement de leur pays. Elles veulent l’inclusion effective au niveau du processus de transition à travers la mobilisation et aussi au moment des négociations, elles sont des négociatrices nées”, estime Dr. Ramatou.



Dr. Ramatou conclut avec un plaidoyer pour que l’inclusion des femmes dans le processus de transition ne soit pas superficielle mais réellement effective. Les femmes tchadiennes appellent tous les tchadiens à l’optimisme.