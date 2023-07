Tchad : les forces vives de la Tandjilé s'engagent contre les conflits intercommunautaires

La salle de spectacles Jean Paul II de Laï a abrité une réunion visant à traiter des conflits intercommunautaires qui entravent le développement et la coexistence harmonieuse des communautés de la Tandjilé.



Cette initiative est le fruit de l'engagement personnel de la gouverneure de la province, Eldjima Abderrahmane. Comme le dit l'adage populaire, « prévenir vaut mieux que guérir ».



Dans cette optique, les différentes couches sociales de la province, soucieuses de favoriser un meilleur cadre de vie, ont répondu présentes à cette réunion, baptisée « Rencontre de Laï ».



L'objectif est de trouver collectivement des mécanismes de prévention, de médiation et de résolution pacifique des conflits, en particulier ceux opposant éleveurs et agriculteurs qui ont engendré des dégâts considérables.



Lors de l'ouverture des travaux, la gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, qui est à l'origine de cette initiative, a souligné que les conflits étaient monnaie courante dans toutes les cités, mais qu'il était essentiel de rechercher des moyens de les résoudre.



Après la cérémonie protocolaire, un comité directeur composé de cinq membres, présidé par le préfet intérimaire du département de la Tandjilé Est, Abdélaziz Tchangklang Tokoma, a été mis en place pour diriger les travaux de cette rencontre.



La première partie de cette rencontre de Laï a été consacrée à l'identification des causes et des manifestations des conflits, à une session plénière, ainsi qu'à la présentation, à l'examen et à l'adoption des rapports des groupes de travail. Trois moments forts ont marqué cet événement.



À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées et adressées au gouvernement. Il est demandé d'instaurer une justice équitable en cas de conflit, de restaurer l'autorité de l'État et des autorités traditionnelles et coutumières, de désarmer les détenteurs illégaux d'armes de guerre et autres armes à feu, ainsi que de scolariser et d'alphabétiser la population rurale.



Dans son discours de clôture, la gouverneure de la province de la Tandjilé a exhorté les participants à diffuser le contenu de cette rencontre dans leurs localités respectives.



Ont participé à cette rencontre de Laï, les chefs de départements, les sous-préfets, les chefs de cantons, les chefs de quartiers, les représentants des trois confessions religieuses, ainsi que des organisations de la société civile de la province de la Tandjilé.