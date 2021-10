Tchad : les forces vives du Logone occidental consultées en vue du dialogue national

130 personnes prennent part aux assises et vont échanger sur différentes thématiques : la paix, la cohésion sociale, la réconciliation nationale, la forme de l'État, la Constitution, les réformes institutionnelles, le processus électoral, les droits humains et les libertés fondamentales, les politiques sectorielles et les questions sociétales.



"Il est question de faire la situation du pays par les forces vives en mettant l'accent sur les préoccupations fondamentales au plan socio-politique et sécuritaire, recueillir les propositions concrètes des réformes suggérées", explique Mahamat Mbodou Abdoulaye, chef de mission du comité d'organisation du dialogue national inclusif.



La mission va recueillir les attentes et propositions des forces vives. "Aucun sujet ne sera éludé. Tous les sujets seront mis sur la table de discussion. Tout ce qui touche à l'intérêt national, qui contribue à avoir un nouveau Tchad demain ne sera mis de côté. Les participants sont libres. Nous allons recueillir les propositions et attentes pour repartir avec à N'Djamena", assure Mahamat Mbodou Abdoulaye.



Le gouverneur du Logone Occidental, Bachar Ali Souleymane, rappelle que les assises permettront de mieux cerner les contours des propositions et suggestions qui seront entérinées par le dialogue national inclusif.