Tchad : "les gens qui sont dehors, qui nous voient, disent que nous ne sommes pas éduqués"

"En étant tout près du chef de l'État, j'écoute toutes les plaintes qui partent et qui arrivent. Il y a des complots qui sont faits sur les gouverneurs. "Ce gouverneur, depuis qu'il est là, il ne fait que ça" (...) Une petite enquête fait le tour et revient : c'est faux. "Le gouverneur, il est venu ici, son rôle c'est de prendre les biens des autres" : on fait une petite enquête, c'est faux. Vous voyez que les gouverneurs travaillent sur un terrain miné et qu'ils doivent faire attention par rapport à leur comportement."

"Tout bon citoyen doit respecter et la loi. Si les Tchadiens étaient des gens biens, ils devraient respecter leur gouverneur parce que c'est une autorité. Il incarne l'État et il incarne la loi. Les Tchadiens eux-mêmes ne sont pas de bonne qualité ; les gens qui sont dehors, qui nous voient, disent que nous ne sommes pas éduqués. "Ils n'ont pas d'éducation". Ça c'est grave ça. Ça veut dire que nous ne sommes pas des gens avec une bonne éducation sociale qui nous permet de nous respecter les uns des autres. Et donc, on ne peut même pas respecter nos gouverneurs."

