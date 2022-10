Tchad : "les gouverneurs doivent être élus par les populations. On ne doit pas faire de décrets"

Dr. Mahamat Hassan, participant au dialogue national, estime que "l'État unitaire est très bien mais les gouverneurs des régions doivent être élus par les populations". Ainsi, "on ne doit pas faire de décrets".



L'intervenant appelle à un sursaut pour développer le pays : "le Tchad ne peut pas se développer si on ne crée pas des emplois. II faut nous industrialiser. (...) Le riz de Laï était très bien".



Dr. Mahamat Hassan estime qu'on n'a pas besoin de créer de Sénat. Il ajoute qu'au Tchad, "avec la nouvelle structure, on a un député pour 90.000 personnes. C'est trop".



"Ils ont déclaré qu'après 18 mois, ils rendent le pouvoir", rappelle l'intervenant quant à la promesse du Conseil militaire de transition.



Et d'ajouter : "on est le dernier, ayons honte. Essayons de faire sortir ce Tchad de ce gouffre. On ne lutte que pour des postes (...) Chaque jour, on nous parle qu'on a tué des personnes, soyons responsables".