Tchad : les gouverneurs instruits de récupérer les armes de guerre détenues illégalement

"Les gouverneurs doivent faire diligence et procéder dans les meilleurs délais à la récupération des armes de guerre détenues illégalement par les civils et autres", a exigé mardi le coordonnateur de l'action gouvernementale, le ministre d'État Kalzeubé Payimi Deubet.



Des commissions locales de récupération d'armes doivent doivent être mises en place aux fins de procéder à cette opération dans les meilleurs délais et les autorités traditionnelles doivent être mises à contribution, selon le ministre d'État.



Ces instructions interviennent suite à la résurgence des conflits meurtriers dans les provinces, notamment entre éleveurs et agriculteurs.



Kalzeubé Payimi Deubet souligne que "les gouverneurs des provinces disposent des forces de défense et de sécurité pour les appuyer dans leurs missions de défense et de sécurisation de leurs circonscriptions et des populations. Ils doivent assumer leurs responsabilités".



Ces forces doivent être "réquisitionnées en cas de menaces graves ou de conflits mortels qui mettent en cause la paix, la stabilité, le vivre ensemble et la sécurité", ajoute-t-il.



Depuis le 5 novembre 2020, le chef de l'État a entamé une série de déplacements dans les provinces. Il a ordonné que les agents et responsables civils et militaires qui ont passé plus de trois ans à leur poste soient remplacés, relevés ou mutés. Il a également interdit aux militaires de pratiquer l'élevage.